Jake Paul abre o jogo às vésperas de luta de boxe contra Mike Tyson: "Um pouco assustado"

Faltam apenas quatro dias para uma das lutas mais aguardadas da temporada. Nesta sexta-feira (15), no Texas (EUA), Jake Paul e Mike Tyson se enfrentarão em um duelo de boxe. E a proximidade do combate parece ter afetado emocionalmente um dos competidores envolvidos na disputa. Às vésperas de medir forças com o ex-campeão mundial dos pesos-pesados, o youtuber admitiu que se sente amedrontado pela figura imponente de seu adversário.

Colocado frente a frente com Tyson no quadro 'MVP Face 2 Face', em seu próprio canal no Youtube (clique aqui), Jake abriu o jogo sobre o que tem sentido dias antes de se testar contra o temido pugilista. Em um bate-papo intermediado por um entrevistador, o influencer de 27 anos respondeu algumas perguntas sobre o confronto e esbanjou confiança em sua vitória, mas também não deixou de pontuar que se sente ameaçado com a presença de 'Iron', como Mike é conhecido.

"Este (Tyson) é o homem mais durão do planeta, peso-pesado. Olha para esse cara sentado aqui agora, ele é um animal. Ele posta fotos no Instagram e eu fico um pouco assustado por causa de sua aparência. Tenho que ficar alerta, ele é um homem muito assustador, é um assassino e que ainda tem todo o poder, pelos vídeos de sparring que tem mostrado, derrubando parceiros de sparring. Minha mãe tem me mandado mensagens (preocupada). Ela mal consegue ver o Tyson socar, ela não assiste porque isso assusta ela. Ele tem um dos 'uppercuts' mais letais da história, então claro que tenho que estar pronto. Sei que ele vai ter alguns momentos lá e eu terei que perseverar", admitiu Jake.