Elizeu Capoeira credita "maturidade" por vitória no UFC Vegas 100

Escalado para entrar em ação no UFC Vegas 100, realizado no último sábado (9), Elizeu Zaleski precisou superar uma troca de adversário às vésperas do evento e uma falha na balança do novo rival para conquistar mais uma vitória no octógono mais famoso do mundo. Para isso, 'Capoeira', como é conhecido, contou com uma arma nem tão secreta assim.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Elizeu Capoeira creditou sua maturidade pelo triunfo conquistado no UFC Vegas 100. E a afirmação do veterano se explica. Aos 37 anos, o paranaense fez sua 16ª luta na principal organização de MMA do planeta, onde compete desde 2015. Por outro lado, Zach Scroggin, seu adversário, estreou no Ultimate no combate de sábado, que marcou apenas sua oitava experiência como profissional na modalidade.

"O bom de ser um cara maduro e de ter um treinamento adequado junto com pessoas que tem tarimba para isso é saber o momento certo de pôr a mão, de se movimentar dentro do octógono. Porque nem sempre você tem que chegar achando que vai acabar e quando você vê vai um round, dois rounds, três rounds, e tem que ter paciência para isso. Então, a maturidade hoje, com o tempo que eu tenho de UFC, eu sabia que poderia jogar tudo isso a meu favor para poder sair com essa vitória", declarou Elizeu.