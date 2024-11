Charles Do Bronx abre as portas para revanche contra Max Holloway pelo cinturão BMF nos leves

Neste sábado (16), em Nova York (EUA), Charles Oliveira tem mais um importante compromisso no UFC. No 'co-main event' do show de número 309 da companhia, o brasileiro enfrentará Michael Chandler pela segunda vez na carreira e buscará vencê-lo novamente. E se o atual embate vale muito para o peso-leve (70 kg), o ex-campeão da categoria já está de olho em uma possível nova e grande batalha em breve.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'Do Bronx' abriu as portas para enfrentar Max Holloway novamente, com o cinturão 'BMF' (lutador mais durão do UFC) em jogo. E o desejo do brasileiro se explica. Além do ex-campeão do peso-pena (66 kg) ser um dos melhores lutadores de MMA da atualidade e dono do valioso objeto, Charles foi derrotado pelo mesmo em 2015.

Na ocasião, o paulista, competindo no peso-pena, sofreu uma lesão durante a luta e acabou nocauteado no primeiro round. Agora, como o havaiano já anunciou sua mudança para o peso-leve, Charles aproveitou para escancarar o interesse em ter sua revanche.