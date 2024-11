Prodígio do UFC aplica surra e apaga youtuber após ser alvo de pegadinha; veja

Insistente, Sureni conseguiu que Raul, enfim, deixasse a esteira. Momentos depois, quando o atleta do UFC malhava, o influencer 'roubou' seus pesos, irritando ainda mais o mexicano e seu time. Já em outro ambiente, com luvas de boxe calçadas, Opto invadiu a área de sparring do prodígio do Ultimate, fazendo com que ele e os membros de sua equipe enquadrassem o youtuber, com direito a um leve soco desferido.

Por fim, Opto voltou novamente à área de sparring provocando a potência nos golpes de Raul e o desafiando para um 'mano a mano'. Mas a decisão provou ser uma péssima ideia, já que, sem saber que se tratava de uma pegadinha, o lutador do UFC não se privou de atacar. Com um cruzado, o mexicano derrubou o influencer e, por cima, aplicou uma saraivada de golpes no ground and pound. Em seguida, tirou suas luvas e encaixou um 'mata-leão' em Sureni, sem soltar mesmo quando o youtuber 'batucou em desistência'. Após o entrevero, a situação foi esclarecida e as partes envolvidas se entenderam.

A YouTuber tried to prank Raul Rosas Jr and got socked in the face for it ? pic.twitter.com/nW0RQdw8Ys

- FULL SEND MMA (@full_send_mma) November 9, 2024