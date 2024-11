Jon Jones minimiza ameaça de Tom Aspinall e o compara a Johnny Walker no UFC

No dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), Jon Jones vai colocar o cinturão linear do peso-pesado do UFC em jogo pela primeira vez diante de Stipe Miocic, em luta que pode marcar a aposentadoria dos veteranos. Como flerta com a ideia de parar de lutar em definitivo, o americano descarta qualquer chance de medir forças com Tom Aspinall, campeão interino da categoria, caso confirme o favoritismo em seu compromisso. Agora, 'Bones' não se mostrou impressionado com o sucesso do britânico, e até fez uma comparação inusitada.

Em entrevista ao canal 'Kevin Iole' no 'YouTube', Jones voltou a minimizar a ascensão e os feitos de Aspinall e reforçou que, em seu entendimento, não teria nada a ganhar em uma possível luta contra um atleta que ainda não se provou no MMA. E, para ilustrar seu posicionamento, o campeão linear do peso-pesado do UFC comparou o rival a Johnny Walker.

Tudo porque o brasileiro impressionou em seu início na companhia, sendo apontado por parte da comunidade do MMA como o lutador a destronar o americano nos meio-pesados (93 kg). Contudo, não demorou para o atleta encontrar dificuldade na categoria, sair derrotado do octógono e perder o hype. Portanto, Jones frisou que o que aconteceu com Walker pode muito bem ocorrer com Aspinall em breve.