UFC Vegas 100: Antonio Trócoli vacila, é finalizado e segue sem vencer no Ultimate

Em junho deste ano, na Arábia Saudita, Antonio Trócoli aceitou competir de última hora para ganhar uma vaga no plantel do Ultimate. Na oportunidade, o brasileiro acabou derrotado. Cinco meses depois e com o devido tempo de preparação, 'Malvado', como é conhecido, entrou em ação neste sábado (9), no UFC Vegas 100, em busca de sua primeira vitória na principal liga de MMA do mundo. Entretanto, após um vacilo ainda no primeiro assalto, o peso-médio (84 kg) baiano acabou finalizado por Tresean Gore.

O confronto teve seu desfecho em pouco mais de um minuto de disputa. Após trocar forças no clinch contra o americano, Antonio se abaixou para buscar a queda. No momento, porém, o brasileiro acabou cedendo o pescoço, devidamente laçado por Tresean em uma guilhotina ajustada de pé. O 'vacilo' do baiano lhe custou a derrota - sua segunda em duas lutas no Ultimate.

A luta

Os atletas começaram o combate trocando chutes na perna. Logo em seguida, Tresean encurtou a distância, mergulhou nas pernas de Antonio e aplicou uma bela queda. O brasileiro, por sua vez, rapidamente se reergueu e passou a pressionar o oponente contra a grade. Entretanto, ao tentar uma melhor pegada, Trócoli cedeu o pescoço e viu Gore aplicar uma guilhotina justa, fazendo o baiano se curvar e, na sequência, dar os três tapinhas em sinal de desistência.