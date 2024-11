Luana Pinheiro faz luta parelha, mas perde terceira seguida e se complica no UFC

Depois de tratar alguns problemas de saúde e deixar imprevistos fora do octógono para trás, Luana Pinheiro voltou a competir no Ultimate com a corda no pescoço. Vindo de duas derrotas consecutivas na empresa, a judoca precisava voltar a vencer para respirar e ganhar sobrevida na organização. Mas não foi isso que aconteceu no UFC Vegas 100 deste sábado (9). Após travar um duelo equilibrado, a brasileira acabou sendo superada por Gillian Robertson na decisão unânime dos juízes.

Durante o confronto, a brasileira foi bastante competitiva e mostrou superioridade na trocação, conectando ótimas sequências de boxe. Porém, do outro lado do cage estava uma especialista na luta agarrada. E foi isso que Robertson buscou a todo instante. Luana conseguiu defender algumas tentativas de queda, mas acabou eventualmente no solo em posições de desvantagem. Com o mais recente tropeço - o terceiro seguido -, Pinheiro agora fica em uma situação delicada e pode correr o risco, inclusive, de ser cortada do plantel do UFC.

A luta

Roberton começou o duelo caminhando para frente, tentando encurralar Luana. E não demorou muito para que a canadense buscasse sua área de especialidade e tentasse a queda. Depois de oferecer resistência, a brasileira foi derrubada, mas rapidamente se reergueu e recolocou a luta no centro do octógono. Com bons golpes em linha de boxe, Pinheiro passou a equilibrar as ações do confronto. Após tentar uma técnica de sacrifício para evitar nova queda, Luana acabou caindo por baixo na reta final do assalto, mas controlou o ímpeto da canadense até o soar do gongo.