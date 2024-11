Mike Tyson detalha emergência médica que adiou luta com Jake Paul: "Vomitei sangue"

Nesta quinta-feira (7), a Netflix lançou os dois primeiros episódios de um documentário de três partes chamado 'Countdown: Paul vs. Tyson', que mostra os bastidores da preparação de Mike Tyson e Jake Paul e aquece os motores para a aguardada luta. E no mais novo material disponibilizado pela gigante do streaming, uma declaração chamou a atenção dos fãs. Com detalhes chocantes, o ex-campeão mundial peso-pesado de boxe abriu o jogo sobre a emergência médica que passou em maio e que acabou culminando no adiamento do combate.

Na ocasião, Tyson apresentou um quadro de náuseas e tontura devido a uma crise de úlcera e precisou de atendimento médico quando estava a bordo de um voo de Miami (EUA) para Los Angeles. Após o incidente, seus representantes informaram que o pugilista estava bem e a situação sob controle. Entretanto, de acordo com o relato de 'Iron', que viveu na pele a experiência, o caso foi mais grave do que circulou na imprensa.

"Eu fui ao banheiro e vomitei sangue. A próxima coisa que lembro é de estar no chão. Estava defecando alcatrão. Eu estava me sentindo ótimo e, do nada (cerca de dez dias antes do incidente), comecei a me sentir cansado e até expliquei ao meu treinador que não sabia o que tinha de errado comigo. Você consegue imaginar isso? (perder quase 12 kg). Eu perguntei à médica: 'Eu vou morrer?'. E ela não respondeu que não. Ela disse: 'Temos algumas opções'. Foi aí que fiquei nervoso", revelou o veterano da nobre arte.