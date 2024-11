Carlos Prates bate o peso e confirma primeira luta principal da carreira no UFC

Na tarde desta sexta-feira (8), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC Vegas 100. E durante a cerimônia, Carlos Prates e Neil Magny, protagonistas do show, fizeram por onde e confirmaram o 'main event' do card com sede no 'Apex'. Com isso, prestes a disputar somente seu quarto combate na empresa, o prospecto brasileiro já encaminhou oficialmente sua primeira luta principal na maior liga de MMA do mundo.

O primeiro da dupla a subir no palco foi Neil Magny. Com um semblante tranquilo, o americano cravou o limite da categoria em disputas que não envolvem cinturão, com a marca de 77,5 kg. Momentos depois, Carlos Prates passou pela balança e, com um sorriso no rosto, atingiu 77,3 kg - cerca de 200 gramas mais leve que seu adversário. O striker de Taubaté (SP) se pesou, inclusive, com um cordão que exibia suas iniciais, sinalizando que o corte de peso foi bem-sucedido (veja abaixo ou clique aqui).

Co-main event cancelado

A grande surpresa da cerimônia foi anunciada após todos os atletas passarem pela balança. Programada para servir como o 'co-main event' do show, a luta entre Ricky Turcios e Benardo Sopaj foi cancelada. Curiosamente, ambos os competidores bateram o peso exigido na categoria dos pesos-galos (61 kg). Entretanto, ao ser avaliado pela comissão médica do evento, Turcios foi vetado. Desta forma, seu combate contra o rival da Albânia foi retirado do card às vésperas de sua realização.