Carlos Prates detona "cagão" Randy Brown e explica troca de adversário no UFC

Neste sábado (9), Carlos Prates enfrentará Neil Magny na sua primeira luta principal no UFC, no card denominado 'Vegas 100'. Inicialmente, o meio-médio (77 kg) brasileiro enfrentaria Randy Brown no card da edição de número 309, no dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). Porém, os planos da organização precisaram mudar por conta do atleta jamaicano. As trocas, no entanto, foram vistas de forma positiva pelo lutador da equipe 'Fighting Nerds'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Carlos Prates explicou o motivo da mudança de data e adversário. De acordo com o brasileiro, após aceitar encarar Randy Brown no UFC 309, seu oponente original teria recusado enfrentá-lo em novembro e sugerido que o duelo acontecesse no card numerado de dezembro.

Sem novo acordo, Prates recebeu a oferta de liderar seu primeiro card na principal organização de MMA do planeta de bom grado. Especialmente porque, além da chance de fazer sua estreia como protagonista de um 'main event' do Ultimate, o paulista medirá forças com um rival que ocupa a última colocação no top 15 dos meio-médios, o que pode servir como um trampolim para o atleta da 'Fighting Nerds' entrar no ranking da categoria em caso de vitória.