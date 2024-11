UFC encaminha duelo entre Ketlen Vieira e Macy Chiasson para fevereiro

Depois de se distanciar de uma disputa de título no peso-galo (61 kg) ao ser derrotada por Kayla Harrison no UFC 307, em outubro, Ketlen Vieira já tem novo compromisso marcado para tentar se recuperar e voltar à corrida por um 'title shot'. De acordo com apuração da reportagem da Ag Fight com fontes próximas à organização, a lutadora manauara medirá forças com a americana Macy Chiasson no próximo dia 22 de fevereiro, em evento ainda sem sede definida oficialmente.

Número três do ranking peso-galo feminino do Ultimate, Ketlen vem de resultados mistos em suas últimas apresentações. Nos seus quatro combates mais recentes, a atleta da 'Nova União' intercalou vitórias e derrotas - retrospecto que atrapalhou sua campanha para se credenciar como desafiante ao título da divisão. Um triunfo sobre Chiasson em fevereiro coloca a manauara novamente na briga pelo seu primeiro 'title shot' no UFC.

Por sua vez, Macy chega para o duelo contra a brasileira credenciada por uma sequência de duas vitórias, sobre Pannie Kianzad e Mayra Sheetara. Nas duas ocasiões, inclusive, a lutadora americana deixou o octógono com o triunfo e o bônus de 'Performance da Noite'. A boa fase de Chiasson foi recompensada e ela hoje ocupa a quarta posição no ranking peso-galo feminino da entidade.