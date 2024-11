Suposta vítima de abuso sexual depõe contra McGregor no Tribunal: "Achei que ia me matar"

Nesta terça-feira (5), Conor McGregor compareceu ao Tribunal Superior de Dublin para participar do primeiro dia de julgamento de uma ação civil movida contra ele e James Lawrence por Nikita Ni Lamhain, que alega ter sido vítima de abuso sexual praticado por ambos. Com a presença do astro do UFC, da suposta vítima e de algumas testemunhas envolvidas no caso - que teria ocorrido em dezembro de 2018 -, detalhes sobre o episódio foram revelados no processo mediado pelo juiz Alexander Owens.

A principal novidade veio com o depoimento prestado por Daniel Kane, médico que teria atendido Nikita após o incidente ocorrer. O ginecologista do pronto-socorro alegou que a suposta vítima teria chegado ao Hospital Beacon, em Dublin (IRL), com diversos hematomas espalhados pelo corpo. Após realizar os exames necessários, Kane teria concluído que a versão da cabeleireira irlandesa era consistente com a ordem cronológica dos fatos, que teria culminado em um suposto estupro.

"Ele me segurou pelo pescoço. Ele me impediu de respirar algumas vezes. Achei que ele ia me matar", teria dito a suposta vítima, de acordo com o depoimento dado pelo médico que a atendeu após o incidente com McGregor, segundo alguns portais da região que compareceram ao julgamento, como o 'The Irish Times' e o 'Irish Mirror'.