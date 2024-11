Oficial! Max Holloway anuncia subida permanente aos pesos-leves do UFC

No fim de outubro, na luta principal do UFC 308, Max Holloway viveu uma experiência até então inédita na carreira: foi derrotado via nocaute. O duro revés veio diante do invicto e campeão peso-pena (66 kg) Ilia Topuria. Momentos após beijar a lona pela primeira vez, na coletiva de imprensa, 'Blessed', como é conhecido, deu indícios de que seu futuro no Ultimate não seria mais na categoria que o consagrou. Pouco mais de uma semana após o show sediado em Abu Dhabi (EAU), o havaiano reforçou sua nova rota com um anúncio oficial.

Através de um vídeo em seu canal do Youtube, o ex-campeão dos penas confirmou que, aos 32 anos, chegou a hora de mudar os ares. Desta forma, Holloway migrará em definitivo para os pesos-leves (70 kg). Vale ressaltar que Max já competiu na categoria de cima em ocasiões pontuais, como, por exemplo, no UFC 300, em abril, quando protagonizou um dos maiores nocautes da história da empresa contra Justin Gaethje e conquistou o cinturão 'BMF' (mais durão). Mas agora, ao que tudo indica, a divisão até 70 kg será a nova casa do havaiano até o fim de sua trajetória na principal liga de MMA do mundo.

"Talvez esse seja como meu momento fênix, sabe, (renascer) das cinzas. Nós renascemos. Então vamos atrás de coisas maiores e melhores, entrando por uma nova porta, começando um novo capítulo. Sou um grande entusiasta do: 'Nunca diga nunca'. A grande pergunta agora é: 'Essa foi a sua última luta com 66 kg?'. Vocês me viram tocar rapidamente nesse assunto na coletiva de imprensa e posso afirmar honestamente que acho que terminei (minha trajetória) nos pesos-penas. Estamos envelhecendo, fiz 33 (lutas). Esse corte (de peso) foi fácil, mas cortar peso custa (trabalho), ponto final. Seja qual for o peso que você estiver. Tive que abrir mão do ramen para meus camps, não quero mais isso. 70 kg, aqui vamos nós e é nos pesos-leves que eu quero permanecer", anunciou Max.