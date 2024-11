Ex-campeão do UFC projeta luta de boxe "muito equilibrada" entre Mike Tyson e Jake Paul

Daqui a pouco mais de uma semana, Mike Tyson e Jake Paul medirão forças no ringue de boxe em uma das lutas mais aguardadas da temporada. E, conforme o confronto agendado para o dia 15 de novembro, no Texas (EUA), se aproxima, mais figuras do ramo dos esportes de combate debatem sobre o assunto. Ex-campeão meio-médio (77 kg) do UFC, Tyron Woodley foi mais um a engrossar tal lista e projetar como o embate entre o veterano pugilista e o youtuber tende a se desenrolar.

Em recente entrevista ao site 'TMZ Sports', o lutador americano opinou que a luta será equilibrada devido a idade já avançada de Tyson para competir profissionalmente - 58 anos, contra apenas 27 de Jake Paul. Vale ressaltar que Tyron Woodley enfrentou e acabou superado pelo youtuber nos ringues de boxe em duas oportunidades no passado recente. Em agosto de 2021, perdeu por pontos. Meses depois, em dezembro do mesmo ano, acabou nocauteado por 'The Problem Child'.

"É uma luta muito equilibrada, sendo honesto, por causa da idade do Mike Tyson. Acho que será uma luta equilibrada por causa da idade de Mike Tyson. Ele obviamente está totalmente fora do seu auge. Em seu auge, a maioria de suas lutas eram quase tentativas de assassinato, então o Jake literalmente não teria chance alguma. Ninguém iria sequer sancionar ou regular uma luta entre ele e Mike Tyson (no auge). Eu gosto dessa luta, estarei lá. Eu lutaria no card, mas nós não conseguimos achar um oponente formidável e que fizesse sentido. Então agora vou para apoiar o evento e fazer parte de um grande show dos esportes de combate", projetou Woodley.