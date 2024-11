Derrick Lewis passa mal e é retirado de luta contra brasileiro no UFC Canadá

O ex-desafiante ao cinturão dos pesos-pesados do UFC, Derrick Lewis, foi retirado do card do UFC Canadá na madrugada deste sábado (2), poucas horas antes do evento. A informação foi confirmada pela reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à organização, que esclareceram que a equipe médica do evento impediu o atleta de competir.

Aos 39 anos, Lewis enfrentaria o kickboxer Jhonata Diniz, em um confronto que poderia consolidar o status do brasileiro no MMA. Seis anos mais jovem, o curitibano segue invicto na modalidade e é visto como uma grande promessa na categoria.

Com a ausência de Lewis, o cronograma do evento canadense passará por ajustes. Muito provavelmente, uma das oito lutas do card preliminar será promovida para a parte principal do show. Dessa forma, o UFC Canadá acontecerá com 13 lutas, em vez das 14 originalmente programadas.