Alex Poatan reforça último treino de Whindersson Nunes no Brasil antes de luta

Whindersson Nunes contou com um incentivo e tanto em sua preparação para a luta de boxe contra Neeraj Goyat, no dia 15 de novembro, no Texas (EUA). Neste sábado (2), em São Paulo, Alex 'Poatan', campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, reforçou o último treino do humorista no Brasil, realizado na academia 'The Fighting Nerds'.

Especialista em trocação e em alta no UFC, Alex já deixou claro seu interesse em disputar lutas de boxe no futuro. Atualmente, o atleta se encontra no Brasil para desfrutar um período de descanso e também realizar compromissos profissionais, porém não consegue se ver longe dos tatames ou dos ringues. Sendo assim, o campeão dos meio-pesados da companhia compartilhou seu conhecimento na trocação com Whindersson.

É bem verdade que 'Poatan' fez apenas uma participação especial no camp de Whindersson, mas o período deve ser de extrema valia para o humorista afiar seu jogo. Vale destacar que antes de migrar para o MMA, Alex marcou época no kickboxing, conquistando dois cinturões do Glory. Já Nunes foi derrotado em seu último combate no ringue, o primeiro como profissional da nobre arte. Logo, Whindersson, com a recente experiência, ganhou confiança para encarar o pugilista indiano.