Raoni Barcelos mede forças com promessa invicta do UFC em janeiro

Raoni Barcelos vai protagonizar um confronto de gerações em sua próxima aparição no octógono. O brasileiro, de 36 anos, luta contra o promissor Payton Talbott, de 25 anos e invicto no esporte, no UFC 311, evento programado para acontecer no dia 18 de janeiro, a princípio em Los Angeles (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pelo próprio Raoni, que divulgou a notícia através dos 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram'.

A luta envolvendo os atletas será válida pelo peso-galo (61 kg). Se vencer o americano, Raoni tem boa chance de voltar ao top-15 da categoria do UFC. Após ter protagonizado uma guerra com Cristian Quiñonez e saído vitorioso, em fevereiro, o brasileiro vai com a confiança recuperada para o atual compromisso.

Já Talbott vai para o combate embalado por três triunfos na empresa, sendo todos pela via rápida (dois por nocaute e um por finalização). Portanto, caso vença o veterano no duelo mais importante de sua carreira, o atleta também pode integrar o concorrido ranking da divisão.