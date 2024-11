Miocic rechaça postura reativa em duelo contra Jon Jones no UFC 309: "Farei o que quiser"

Stipe Miocic não compete profissionalmente há mais de três anos e meio. Sua última aparição no cage foi em maio de 2021, quando acabou derrotado por Francis Ngannou. O longo hiato na carreira, porém, não parece preocupar o veterano. Às vésperas de voltar à ativa no octógono mais famoso do mundo, o ex-campeão dos pesos-pesados se mostrou confiante para a superluta agendada contra Jon Jones. Diante de um adversário que é apontado como o 'GOAT' do MMA, o americano de ascendência croata promete tomar as rédeas do confronto.

Em recente participação no programa 'BS w/ Jake Paul', Miocic comemorou seu retorno ao Ultimate. Seu combate contra 'Bones' está programado para liderar o card do UFC 309, agendado para o dia 16 de novembro, em Nova York (EUA). E, mesmo com o dono do cinturão linear da categoria do outro lado do octógono, o veterano reforçou sua confiança na própria preparação para o duelo e frisou que pretende tomar a iniciativa, afastando a possibilidade de adotar uma postura reativa.

"Estou ansioso, sendo sincero. Está finalmente aqui. Deveria acontecer ano passado, mas infelizmente uma lesão atrasou, mas aqui estamos, a três semanas. Estou pronto, cara. Estou animado. Fico quieto, me concentro na tarefa em questão, me preocupo apenas com minha luta. Jon Jones faz muitas coisas bem, mas eu tenho grandes treinadores, ótimos parceiros de equipe, e eles me preparam para o que quer que seja. Eu não vou esperar para ver o que ele fará (na luta), eu farei o que eu quiser na luta", projetou o veterano.