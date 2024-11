Em pesagem relâmpago, sexteto brasileiro vence a balança e confirma participação no UFC Canadá

Com 14 lutas programadas, o Ultimate encaminhou um card robusto em seu retorno ao Canadá. E na tarde desta sexta-feira (1º), todos os 28 atletas escalados para o show na cidade de Edmonton cumpriram seus respectivos papeis e oficializaram seus confrontos. Em uma espécie de 'pesagem relâmpago', realizada em sua totalidade em pouco mais de 30 minutos, o destaque ficou para o sexteto brasileiro que, sem grandes problemas, também venceu a balança e confirmou sua participação no evento deste sábado.

Na posição de maior destaque entre os brasileiros escalados para o evento, Jhonata Diniz atingiu a marca de 116,5 kg na balança. Momentos antes, seu adversário e ex-desafiante ao cinturão dos pesados, Derrick Lewis, surgiu com 120,6 kg - cerca de 4 kg mais pesado que o kickboxer paranaense. O único duelo 100% verde-amarelo do show também será disputado no card principal. Em confronto válido pelos meio-pesados (93 kg), tanto Caio Machado como Brendson Ribeiro cravaram o mesmo peso: 92,9 kg.

Já no card preliminar, o brasileiro de maior destaque na ordem dos combates é Pedro Munhoz, que pesou 61,2 kg na balança - cerca de 200 gramas mais leve que seu adversário, Aiemann Zahabi, que atingiu 61,4 kg. Outra diferença de peso foi notada no embate entre os pesos-pesados Alexandr Romanov e Rodrigo Nascimento. Enquanto Zé Colmeia despontou com 119,7 kg, o rival moldavo apareceu com 118,3 kg. Por fim, entre as mulheres, Ariane da Silva cravou a mesma marca que Jasmine Jasudavicius, sua oponente: 56,7 kg.