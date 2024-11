Campeão, Robson Conceição bate o peso e confirma revanche pelo título mundial no boxe

Dono do cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC) na categoria super pena (59 kg), Robson Conceição colocará seu título em jogo pela primeira vez neste sábado (2), em Nova York (EUA), contra O'Shaquie Foster. E o primeiro passo do processo já foi dado durante a tarde desta sexta-feira, na pesagem oficial do evento. Tanto o campeão brasileiro quanto o desafiante americano bateram o limite de peso estabelecido e atingiram, respectivamente, as marcas de 58,8 kg e 58,9 kg em cima da balança.

Durante a cerimônia, após as pesagens, Robson e Foster também ficaram frente a frente pela última vez antes da revanche, protagonizando uma encarada tensa (veja abaixo ou clique aqui). O primeiro duelo entre os dois foi disputado no início de julho, com vantagem do brasileiro, que saiu vencedor na decisão dividida dos juízes (116-112, 112-116 e 115-113), se tornando, assim, campeão mundial da categoria.

"Estou pronto para mais uma guerra no ringue. É a hora de mostrar todo o trabalho duro que foi feito com minha equipe. O cinturão fica comigo", declarou o pugilista baiano, através de comunicado enviado à imprensa.