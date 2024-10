Israel Adesanya ri de desafio feito por russo invicto no UFC

Não demorou para Israel Adesanya se pronunciar após virar alvo de Sharabutdin Magomedov no UFC. No último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o russo brilhou ao nocautear Armen Petrosyan no segundo round com uma cotovelada giratória dupla e, empolgado, desafiou o ex-campeão do peso-médio (84 kg) para uma luta na sequência. Contudo, o nigeriano, ao que parece, não mordeu a isca.

Adesanya até se mostrou impressionado com o nocaute aplicado pelo striker, mas brincou com a situação e até riu de sua iniciativa, dando a entender que o hipotético duelo não lhe interessa no momento. Vale pontuar que o ex-campeão do UFC vive momento delicado na carreira, com duas derrotas seguidas. Já o promissor 'Shara', em alta no MMA e invicto, entrou no ranking da divisão pela primeira vez.

E o desinteresse de Adesanya em medir forças com o atleta pode ser explicado. O nigeriano também foi desafiado por Caio Borralho e Nassourdine Imavov, sexto e quinto colocados no ranking do peso-médio do UFC, respectivamente. Logo, o ex-campeão da categoria teria mais a ganhar com um hipotético triunfo contra um deles e não em cima de 'Bullet', número 14 na tabela de classificação.