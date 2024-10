Treinador de McGregor exalta aluno que conteve suposta agressão contra mulher; veja

A 'SBG Ireland' ganhou fama mundial ao revelar o maior astro da história do MMA: o ex-campeão do UFC Conor McGregor. Agora, a academia baseada na Irlanda volta a ganhar notoriedade ao redor do globo por causa de um de seus alunos, mas não no âmbito esportivo.

Nesta segunda-feira (28), um vídeo envolvendo o irlandês Andy Murray, aluno da academia liderada pelo treinador John Kavanagh, viralizou na internet. Nas imagens, gravadas pelo próprio companheiro de time de Conor McGregor, ele corre para salvar uma mulher de um ataque de um indivíduo não identificado.

Utilizando as técnicas aprendidas nos tatames da SBG Ireland, Murray domina o suspeito e o imobiliza no solo. As imagens não mostram o final da ação, mas, de acordo com o relato do treinador John Kavanagh em publicação no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o aluno de sua academia teria "incapacitado" o agressor e levado a vítima para um local seguro.