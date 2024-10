Rodolfo Vieira volta às raízes e lidera evento de grappling em novembro, no Rio de Janeiro

Rodolfo Vieira retornará às raízes que o consagraram. Multicampeão mundial de jiu-jitsu e vencedor também do ADCC, o brasileiro voltará a competir na luta agarrada em breve. No dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, o faixa-preta mede forças contra o americano Derek Brunson, ex-lutador do UFC, no ADXC 7. O combate entre os dois servirá como a luta principal da sétima edição do evento de grappling.

O anúncio foi realizado através das redes sociais da organização e também celebrado por Rodolfo (veja abaixo ou clique aqui). Outros confrontos planejados para a sétima edição do ADXC também foram oficializados. O co-main event do show será 100% verde-amarelo e disputado entre Piter Frank e Gesias Cavalcante.

"Fala, galera! Beleza? Estou aqui para dar uma notícia para vocês que acompanham e curtem meu trabalho. No dia 17 de novembro eu estarei de volta no grappling, lutando no main event do ADCX contra o Derek Brunson. Vai ser uma luta de cinco rounds de três minutos e um de descanso (nos intervalos). Estou muito feliz mesmo com essa oportunidade que o ADXC está me dando, em poder fazer um main event na minha cidade. Última vez que fiz isso foi em 2013, tem mais de dez anos. Estava muito ansioso para vir dar essa notícia para vocês, estava só esperando o contrato chegar. Assinei agora, é isso. Conto com a torcida de todos no dia 17. Oss!", comemorou o 'Caçador de Faixa-Preta', como é conhecido.