Entenda como o pai do filho de Gisele Bündchen se tornou faixa-preta de jiu-jitsu

Uma notícia movimentou o mundo dos famosos e das lutas na última segunda-feira (28). A 'supermodelo' brasileira Gisele Bündchen está grávida de seu terceiro filho, o primeiro do seu relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente, faixa-preta da família Gracie. E a história do pai do próximo herdeiro da celebridade gaúcha com o clã responsável por difundir a arte suave pelo globo vem de longa data.

Desde a mais tenra idade, Joaquim e seus dois irmãos - Pedro e Guilherme - conviveram dentro do tatame com alguns dos principais nomes da história do jiu-jitsu. Entre eles, o grão-mestre Hélio Gracie - patriarca dos Gracie e amigo pessoal da família Valente -, com quem o pai do filho de Gisele Bündchen começou a ter aulas particulares aos dois anos.

Amizade entre os Valente e os Gracie

O convívio de Joaquim com o jiu-jitsu tão jovem pode ser explicado pela ótima relação entre as famílias Valente e Gracie. O início do vínculo entre os clãs se deu ainda nos primórdios do século XX, quando os irmãos Syllo e Eliezer descobriram a defesa pessoal com um amigo japonês.