Borrachinha parte para o ataque e provoca Khamzat Chimaev: "Depravador de caprinos"

"Não vou mais pedir para o UFC me alimentar com esse desconcertado depravador de caprinos, porque isso vai acontecer de qualquer jeito e vou recebê-lo graciosamente logo menos. Ele teve sorte que o Rob tomou uma pancada e quebrou o maxilar antes de ser finalizado. O maxilar do Rob não foi quebrado por aperto, foi um golpe traumático. Só non senses pensaram que foi pelo estrangulamento. Dito isso, me coloco à disposição da equipe de negócios do UFC para lutar contra qualquer um dessa lista até fevereiro. Meus managers estão empenhados nesta questão com o UFC. E você, me diga quem você quer ver?", escreveu o lutador.

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 33 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. Atualmente, o atleta, ex-desafiante ao cinturão do peso-médio (84 kg) da empresa, está na 11ª posição no ranking da categoria. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na companhia em 2017. Nela, o mineiro realizou dez combates, venceu seis e perdeu quatro vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.

