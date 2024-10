Maldição? Campeões BMF colecionam derrotas após conquistar título simbólico no UFC

Gaethje nocauteado

Após a aposentadoria de Masvidal, o cinturão BMF ficou vago. Com isso, o Ultimate escalou Justin Gaethje e Dustin Poirier, duas estrelas do peso-leve (70 kg), para disputá-lo, no UFC 291, em julho do ano passado.

O duelo foi vencido por Gaethje, que se tornou o segundo atleta da história a conquistar o título BMF. Porém, assim como havia acontecido com Masvidal, 'The Highlight' também sofreu com a maldição do cinturão e acabou derrotado na sequência, por nocaute, por Max Holloway, no card centenário do UFC 300, em abril deste ano.

Mais uma vítima

Último atleta a conquistar o cinturão BMF do Ultimate, Max Holloway se tornou a mais recente vítima da maldição do título. No último sábado, o havaiano entrou em ação no 'main event' do UFC 308, em Abu Dhabi, para tentar superar Ilia Topuria e retomar o trono da divisão dos penas (66 kg), onde reinou no passado.

Porém, com pouco mais de um minuto disputado no terceiro round da luta, Holloway foi nocauteado pelo georgiano radicado na Espanha, que manteve o cinturão até 66 kg e sua invencibilidade no MMA. O título BMF, entretanto, não estava em jogo e segue sob posse do havaiano, mesmo após a derrota.