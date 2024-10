Efeito Topuria! Dana White cogita sediar evento do UFC em estádio de futebol na Espanha

"A resposta é sim (sobre sediar mais cards internacionais e na Europa). Esse negócio é movido por estrelas. Então quando se tem um sul-africano, queremos ir para a África. Quanto tempo alguém da Espanha, vamos querer entrar na Espanha, Geórgia, sim. Ainda não analisamos isso ou o que seria necessário para realizar um evento perto dali. Ainda estamos tentando entender a situação das arenas da Espanha. Mas quando você olha para a performance que o Topuria teve essa noite, nós temos que ir para a Espanha e resolver isso rápido. Temos que dar um jeito. Eu odeio mandar (cards) em estádios de futebol, prefiro as arenas. Mas se é isso que precisamos fazer, é o que faremos. A situação atual é que todas as arenas (da Espanha) estão reservadas, estamos tentando resolver. Mas se eu tiver que ir para um estádio, irei", projetou o cartola, durante a coletiva de imprensa após o UFC 308.

Megaevento no estádio do Real Madrid?

Torcedor declarado do Real Madrid, um dos times mais populares do mundo, Topuria já expressou seu interesse em competir no estádio do seu clube do coração contra Conor McGregor - maior astro que o MMA já produziu. Além disso, o campeão peso-pena do UFC já foi homenageado no gramado do Santiago Bernabéu antes de uma partida e, inclusive, é amigo pessoal do jogador Sergio Ramos, um dos maiores ídolos da história dos merengues. Desta forma, caso o Ultimate realmente esteja disposto e promover um card no país europeu e dentro de um estádio de futebol, o caminho para um megaevento na casa do atual vencedor da Champions League pode ser o mais facilitado.