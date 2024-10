Paige VanZant confirma interesse em novo duelo na liga de tapas na cara: "Vão me ver de novo"

Na última quinta-feira (24), Paige VanZant participou da nona edição do Power Slap, em Abu Dhabi (EAU). E, ao contrário de sua estreia na empresa, em junho deste ano, a americana não saiu da disputa com a vitória, empatando o confronto diante de Chelsea Dodson. Mas se engana quem pensa que o 'tropeço' pode ter desanimado a musa do OnlyFans. Logo após sua segunda experiência na modalidade, '12 Gauge', como é conhecida, reforçou seu interesse em seguir na ativa dentro da liga de tapas na cara.

Através da ferramenta stories do 'Instagram', VanZant comentou brevemente também sobre a punição que sofreu durante a disputa. Mesmo vencendo os rounds 1 e 3, a ex-lutadora do UFC não saiu com o triunfo porque teve um ponto deduzido pela arbitragem após desferir um golpe ilegal - acertando o rosto de sua oponente com o antebraço. Sem tanta bagagem na modalidade, a americana ressaltou que infringiu as regras da Power Slap de maneira involuntária e prometeu evoluir em suas próximas aparições.

"Bom, pessoal, o Power Slap acabou. Fui para a casa com o empate. Eu acidentalmente acertei (minha rival com um golpe ilegal). Foi culpa minha. Ainda estou aprendendo. Estava um pouco próxima demais dela em um dos meus tapas. Tenho que ajustar essa distância para a próxima (disputa). Power Slap, vocês vão me ver de novo. Vejo vocês novamente em breve", destacou Paige, em suas redes sociais.