Topuria aplica nocaute inédito em Holloway e mantém cinturão dos penas no UFC 308

A luta

Assim que o duelo iniciou, Topuria chamou Holloway para o centro do octógono, em alusão ao que o rival fez com Justin Gaethje no UFC 300. Em resposta, o havaiano fez um sinal de toureiro, antes dos dois de fato iniciarem o combate. Marchando para frente, o campeão soltou as combinações de boxe para tentar minimizar a diferença de envergadura. Surpreendentemente, Ilia entrou em queda e conseguiu derrubar Max, que rapidamente se reergueu duas vezes. El Matador tentou encurralar Holloway, que saiu lateralmente para evitar ser atingido pelos cruzados. No contragolpe, Blessed conseguiu acuar Topuria pela primeira vez. Aos poucos, o havaiano se soltou no embate, equilibrando as ações na reta final. Nos segundos finais, Topuria aparentemente aplicou um knockdown em Max, mas, na verdade, seu oponente escorregou.

Mais solto, Holloway iniciou o segundo assalto impondo volume de golpes no boxe, enquanto Topuria passou a apostar nos chutes baixos para minar a base do adversário. Com mãos pesadas, o campeão balançou o desafiante com um cruzado de esquerda preciso. Se movimentando bem e desferindo pisões para afastar Ilia, Max conseguiu respirar e se recuperar no combate. Mas apesar disso, El Matador seguiu conectando socos perigosos no havaiano.

Max pisou na coxa do rival e, em seguida, disparou um chute alto, tentando surpreender no início do terceiro round. Com o direto mais limpo da luta, Topuria respondeu em grande estilo, balançando o desafiante. Depois da 'blitz', o campeão sentiu o cheiro de sangue e, com um cruzado matador de esquerda, levou Holloway à lona pela primeira vez na carreira.

Confira abaixo os resultados do UFC 308 até então:

Ilia Topuria venceu Max Holloway por nocaute no terceiro round