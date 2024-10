Show! Chimaev finaliza Whittaker, amplia invencibilidade e se aproxima do cinturão no UFC

Um dos atletas com o maior 'hype' dos últimos tempos, Khamzat Chimaev teria um verdadeiro teste de fogo neste sábado (26) no UFC 308 (EAU). Afinal de contas, do outro lado do octógono estaria Robert Whittaker, ex-campeão peso-médio (84 kg) da companhia. Mas o que muitos apontavam como o maior desafio de sua carreira, acabou se tornando mais um desempenho dominante do wrestler russo. Com um ímpeto incessante, o 'Lobo' finalizou o adversário australiano ainda no primeiro assalto, via mata-leão, e ampliou sua invencibilidade no MMA profissional.

Sem perder tempo, Chimaev mergulhou nas pernas de Robert, que vinha se defendendo bem de suas investidas. Mas, ao que tudo indica, um problema na mandíbula em uma tentativa de mata-leão foi o suficiente para que o ex-campeão sucumbisse e desse os três tapinhas, em sinal de desistência. Com o hype nas alturas, Khamzat agora detém um cartel de 14-0 no MMA profissional.

"Estou atrás do cinturão. Obrigado ao Robert, amo você. Você é uma inspiração para mim e lutou comigo. Ninguém quer lutar comigo. Todos os campeões estão correndo de mim. Eu senti que a mandíbula dele estava fora do lugar, quase quebrada. Dana, o que há de errado com o UFC? Onde está o cinturão? Abu Dhabi, obrigado!", bradou o Lobo, ainda no octógono, logo após derrotar Whittaker.