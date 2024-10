Victor Striker ironiza status de azarão nas apostas contra Farid Basharat no UFC 308

Mesmo vindo de uma sequência de 14 vitórias, uma delas na sua estreia pelo Ultimate, Victor Hugo, é visto como azarão pelas bolsas de apostas antes de seu segundo compromisso no principal evento de MMA do mundo. Escalado para encarar Farid Basharat, o peso-galo (61 kg) - conhecido como 'Striker' - surge como a maior zebra do card do UFC 308, que acontece neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU). Nada que pareça abalar a confiança do lutador brasileiro, pelo contrário.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Victor Striker ironizou o status de azarão conferido a ele pelas casas de apostas antes do UFC 308. Bem-humorado, o peso-galo brasileiro ainda brincou com a situação e recordou que o mesmo aconteceu quando participou do Contender Series, no ano passado, quando finalizou o chileno Eduardo Torres e conquistou seu contrato com o Ultimate.

"A gente sempre é o azarão. Foi igual no Contender, eu estava pagando 4 para (vencer) o maluco. É a piada que eu sempre faço: a minha avó foi lá, botou 15 mil e voltou 45 (mil). As casas de apostas estão me subestimando para c*** dessa vez também. Acho que minha avó vai ganhar uma grana em cima deles (risos). Vamos para cima. A gente sempre é o azarão, não tem o que fazer. Imagina se a minha avó tiver apostado 10 mil na finalização no primeiro round. Vai ter linha para fazer crochê até amanhã (risos)", brincou Victor.