UFC 308: Ankalaev minimiza ameaça feita pelo campeão Alex Poatan

"Eu ouvi falar sobre isso, mas não me importo porque meu objetivo é basicamente encurralá-lo no canto e então, dessa forma, ele não vai escapar. Não me importa o que ele pensa", declarou o lutador no 'media day' do UFC 308, realizado na última quarta-feira (23).

Próxima luta de Alex Poatan

Após defender o cinturão dos meio-pesados pela terceira vez, a próxima luta de Alex Poatan ainda é um mistério. O campeão da categoria pode ter pela frente o vencedor do combate Magomed Ankalaev vs Aleksandar Rakic no UFC 308 ou subir para o peso-pesado. Se o brasileiro se aventurar na divisão mais perigosa do MMA, pode entrar em rota de colisão com Jon Jones, Stipe Miocic, Tom Aspinall, entre outros.

Registro de Ankalaev no MMA

Magomed Ankalaev, de 32 anos, é classificado por parte dos fãs como um potencial campeão dos meio-pesados do UFC e, atualmente, se encontra no segundo lugar no ranking da categoria. O russo iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2018. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 19 vitórias, uma derrota, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Smith, Johnny Walker, Nikita Krylov, Thiago 'Marreta' e Volkan Oezdemir.