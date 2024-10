Ilia Topuria promete ser o primeiro lutador a finalizar Makhachev em possível superluta no UFC

"Antes, eu costumava fazer mais previsões sobre isso, 'Quero lutar com esse ou aquele'. Mas no final, quero fazer meu trabalho, que é lutar. Veremos o que o UFC quer que eu faça. Se me chamarem e quiserem que eu suba para os leves, ficarei bem com isso e serei o primeiro a finalizar Makhachev. Se quiserem que eu continue defendendo o cinturão dos penas, ficarei bem com isso também. Vamos deixar essa decisão para o UFC", declarou o campeão no 'media day' do UFC 308, realizado na última quarta-feira (23).

Registro de Topuria no MMA

Ilia Topuria, de 27 anos, se tornou campeão do peso-pena do UFC estando invicto na carreira. O georgiano iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e estreou na companhia em 2020. No esporte, 'El Matador' disputou 15 lutas e venceu todas, sendo 13 pela via rápida (oito por finalização e cinco por nocaute). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Volkanovski, Bryce Mitchell e Josh Emmett.