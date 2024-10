Chimaev cita invencibilidade como trunfo contra Whittaker: "Ele sabe como perder, eu não"

No próximo sábado (26), no UFC 308, com sede em Abu Dhabi (EAU), Khamzat Chimaev terá um dos, se não o maior, desafio de sua carreira pela frente ao enfrentar Robert Whittaker, ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate. Mas as credenciais do adversário não parecem fazer o 'Lobo' perder o sono. Com a confiança que já lhe é habitual, o wrestler citou sua invencibilidade no MMA profissional como um trunfo para ter o braço erguido no 'co-main event' da noite diante do australiano.

Durante o 'media day' do UFC 308, Khamzat frisou que não está habituado com derrotas, ao contrário de Whittaker, que já foi superado em sete oportunidades ao longo da carreira. Com um retrospecto irretocável de 13-0 na modalidade até então, o Lobo também destacou que seu nível de wrestling tende a fazer a diferença contra Robert que, apesar da conhecida boa defesa de quedas, tem na trocação o seu ponto mais forte.

"Ele (Whittaker) sabe como perder, nós não sabemos. Então estou pronto para a vitória. Quem já parou as minhas quedas? Ninguém. Não acho que com esse cara será diferente. Se Kamaru Usman, que é um grande campeão e colocava todos para baixo foi derrubado por mim, dominei ele nos rounds de forma fácil. O que será diferente com o cara do taekwondo ou karatê? Quero apenas vencer, só isso. Não penso nos cinco rounds. Não penso em finalização. Apenas ir ao octógono, vencer a luta, amassar esse cara e pegar meu dinheiro. Apenas isso", ponderou Chimaev.