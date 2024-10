Chimaev abre o jogo sobre saída do UFC Arábia Saudita: "Minha imunidade caiu"

A poucos dias da realização do UFC 308, o Ultimate publicou o tradicional 'Countdown' - material exclusivo e especial de cada evento numerado, que revela os bastidores da preparação dos protagonistas dos principais cards da empresa. E desta vez, uma declaração de Khamzat Chimaev, escalado para o 'co-main event', chamou a atenção dos fãs. Depois de desfalcar o show com sede na Arábia Saudita às vésperas do embate original contra Robert Whittaker, em junho, o 'Lobo' abriu o jogo sobre o processo de desgaste clínico que o retirou do confronto.

Khamzat e Whittaker fariam a luta principal do primeiro card da história do UFC na Arábia Saudita. A poucos dias do evento, porém, uma alegada "doença persistente" obrigou o russo a se retirar do confronto, frustrando os planos da alta cúpula do Ultimate. Quatro meses depois do incidente e prestes a, enfim, medir forças contra o ex-campeão do peso-médio (84 kg), Chimaev explicou que a principal causa de sua saída do duelo foi uma queda de imunidade - que propiciou a chegada de enfermidades recorrentes.

"Estávamos no camp de treinos. O primeiro mês (de preparação) foi muito bom. Nas últimas três semanas, minha imunidade caiu. Não sei o que aconteceu. Todos os caras comeram a mesma comida, mas apenas (eu) fiquei doente. Fiquei hospitalizado por alguns dias. Aí depois saí e comecei a treinar novamente, mas aí a mesma m*** aconteceu de novo (fiquei doente). O médico disse para mim: 'Você precisa ficar longe da academia e parar de treinar, não fazer nada'. Fui para a cara, para as montanhas", relembrou Khamzat.