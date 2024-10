Russo nocauteia rival com chute na cabeça durante luta de boxe e é desqualificado; veja

Banimento do esporte?

A quebra das regras somada à postura nas redes sociais, automaticamente gerou uma onda de críticas a Abdurashidov. Na própria publicação compartilhada pelo russo, inúmeros fãs pediram pela expulsão do atleta não só do boxe, como também de todos os esportes de combate - o que afetaria sua trajetória no MMA. Como o momento viralizou mundo afora, a tendência é que Idris seja julgado pelos seus atos em breve, com sérios riscos de sua carreira ser comprometida, seja com uma suspensão temporária ou com, de fato, um eventual banimento da função de lutador profissional.

Carreira promissora no MMA

Com somente 21 anos e cria do ONE Championship, uma das maiores ligas de MMA do mundo, Abdurashidov despontava como uma das grandes promessas entre os pesos-galos (61 kg) mundo afora. Com um cartel irretocável de 4-0, o striker simplesmente venceu todos seus combates nas artes marciais mistas via nocaute no primeiro round. Agora, seu futuro, que parecia promissor, pode ser afetado pela mais recente violação das regras no duelo de boxe contra Bagher Faraji.