Max Hollloway admite dificuldade de desbancar Alex Poatan no prêmio de Lutador do Ano

Neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), Max Holloway pode se tornar campeão do peso-pena (66 kg) do UFC novamente. Na luta principal do evento de número 308 da empresa, o havaiano encara Ilia Topuria, dono do título da categoria e invicto no MMA. Caso consiga voltar ao topo da divisão, 'Blessed' também ganha força na disputa para ser o 'Melhor Lutador de 2024'. Contudo, o veterano mantém os pés no chão.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Kevin Iole', Holloway, mesmo com a possibilidade de ter duas vitórias acachapantes na temporada, duvida que tenha chance de desbancar Alex Pereira por tal prêmio. Vale destacar que o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, realizou três combates em 2024 e venceu todos, nocauteando Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree.

Inclusive, 'Poatan' se tornou o campeão a realizar três defesas de cinturão no menor intervalo de tempo na história do UFC (175 dias contra 189 de Ronda Rousey). Já Holloway nocauteou Justin Gaethje no último segundo de luta para conquistar o cinturão 'BMF' (lutador mais durão da companhia). Sendo assim, o atleta reconhece que o prêmio já é do brasileiro, mesmo se vencer Topuria.