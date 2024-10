Bruno Blindado revela mágoa com Chris Weidman após polêmica: "É o que mais sinto raiva"

Neste sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), Bruno Silva tem um importante compromisso pela frente. Com três derrotas seguidas, o brasileiro precisa vencer Ismail Naurdiev para seguir no UFC. Mas, apesar da dramaticidade da luta, 'Blindado' não consegue esquecer o ocorrido em sua última aparição no octógono. Em março, o atleta perdeu para Chris Weidman de forma polêmica e expressou sua aversão pelo mesmo.

Na ocasião, Bruno reclamou das dedadas nos olhos que recebeu do americano. No terceiro round, o brasileiro foi novamente acertado com um 'combo' de dedadas na mesma região e caiu, facilitando o trabalho de Weidman, que venceu por nocaute, uma vez que o árbitro não percebeu o que aconteceu. Após a revisão do lance, o resultado da luta foi mantido, mas alterado para um triunfo por decisão técnica. Para piorar a situação, o veterano criticou a postura de 'Blindado', indicando que o mesmo 'valorizou' as infrações ao se jogar no chão.

Não satisfeito, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, sempre que pode, faz pouco caso do brasileiro ao lembrar da luta entre eles. Meses depois do ocorrido, 'Blindado', ainda se sentindo prejudicado por receber quatro dedadas nos olhos em combate, revelou, em entrevista ao site 'MMA Fighting', que não superou o episódio. Sincero, o brasileiro admitiu nutrir um sentimento ruim pelo rival e escancarou seu desejo de acertar as contas com ele para resolver as diferenças com as próprias mãos.