Alex Poatan questiona Jamahal Hill após ser provocado e dispara: "Estou em outro patamar"

Se de um lado Jamahal Hill não esquece Alex Pereira e constantemente o provoca, do outro, o brasileiro não perde a oportunidade de rebater o desafeto. A nova desavença envolvendo os atletas aconteceu no dia 5 de outubro, em Utah (EUA). Após o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC nocautear Khalil Rountree no quarto round, 'Sweet Dreams' bocejou. Agora, 'Poatan' subiu o tom em sua resposta.

Na ocasião, parte da comunidade do MMA criticou Hill por seu ato de tentar minimizar a batalha protagonizada pela dupla. É bem verdade que o americano se defendeu, frisando que não quis insinuar que a luta entre os atletas foi chata e sim previsível. No entanto, o campeão do UFC ignorou a explicação do rival e mostrou estar sem paciência para aturar as 'gracinhas' do mesmo.

Tanto que 'Poatan' questionou a postura de Jamahal e ressaltou que, a partir de agora, não irá mais perder tempo com ele. Tudo porque, de acordo com o brasileiro, que possui status de estrela do UFC, o desafeto não está em seu nível. Vale lembrar que Alex enfrentou o americano em abril e o nocauteou no primeiro round, sem ter qualquer trabalho.