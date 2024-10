Renan Problema surge 2 kg mais pesado que Francis Ngannou antes de luta na PFL

Nada mais impede Renan Ferreira de disputar o compromisso mais importante de sua carreira no MMA. Na pesagem oficial do evento 'Batalha de Gigantes' da PFL, realizada nesta sexta-feira (18), na Arábia Saudita, o brasileiro não teve dificuldade ao passar pela balança, confirmando sua presença na luta principal contra Francis Ngannou. Assim como 'Problema', os demais 17 atletas também bateram o peso de suas respectivas categorias.

Na importante cerimônia pré-luta, Renan, de 2,03m, vencedor do GP do peso-pesado da PFL em 2023 e do duelo de campeões no show em conjunto da empresa com o Bellator, se apresentou com 118,6 kg. Já Ngannou, conhecido nos esportes de combate por seu porte físico avantajado na divisão, se apresentou mais leve do que seu oponente, protagonizando assim um momento raro. Estreante na companhia, o ex-campeão da categoria no UFC cravou 116,4 kg na balança. Dessa forma, os atletas confirmaram a importante e aguardada superluta.

Cris 'Cyborg' e Larissa Pacheco também mostraram profissionalismo na pesagem. Lenda do esporte, a veterana, campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator e ex-detentora do título do Invicta FC, Strikeforce e UFC, marcou 65,3 kg na balança. Por sua vez, a estrela da PFL, vencedora do GP do peso-leve (70 kg) em 2022 e do peso-pena em 2023, se apresentou levemente mais 'forte', com 65,5 kg. A luta entre as brasileiras é o 'co-main event' do grandioso show e é classificada por parte dos fãs e profissionais como a mais aguardada do MMA feminino em 2024.