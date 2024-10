Michel Pereira bate o peso e Matheus Nicolau dá susto em pesagem do UFC; entenda

Realizada nesta terça-feira (18), a pesagem do UFC Vegas 99 contou com um suspense inesperado na sua reta final. Enquanto Michel Pereira e Anthony Hernandez se apresentaram logo no início da cerimônia e confirmaram a luta principal do evento deste sábado, Matheus Nicolau deu um susto nos fãs, mas, no final, conseguiu bater o peso e garantir sua participação no card do Apex.

Um dos primeiros a subir na balança, Michel pesou 84,1 kg, mesma marca atingida pelo seu adversário. O 'Paraense Voador' chega para seu primeiro 'main event' no UFC credenciado por uma longa sequência invicta, com oito vitórias consecutivas - três delas no peso-médio (84 kg), após subir de categoria.

Por sua vez, Anthony Hernandez venceu suas últimas cinco lutas no octógono mais famoso do mundo. O início do bom momento vivido pelo americano, inclusive, teve início com um triunfo por finalização sobre o faixa-preta de jiu-jitsu Rodolfo Vieira, de forma surpreendente.