Noite milionária! PFL anuncia data e local de supercard com as finais da temporada 2024

Nesta quinta-feira (17), a PFL anunciou os detalhes do aguardado card que receberá as finais dos torneios da temporada 2024. A 'noite milionária', como o megaevento anual é conhecido, será realizada no dia 29 de novembro e, pela primeira vez na história, fora dos Estados Unidos, com sede na Arábia Saudita. A novidade foi divulgada em primeira mão por Pete Murray, CEO da organização, durante a coletiva de imprensa realizada em Riad, capital do país do Oriente Médio que, neste sábado (19), também recebe um show recheado de estrelas do MMA, como Francis Ngannou e Cris Cyborg.

A Arábia Saudita se tornou um grande aliado da PFL depois que o Governo local comprou parte das ações da companhia por cerca de R$ 500 milhões, no fim de 2023. Desta forma, na figura de Pete Murray, a liga de MMA exaltou a importância de sediar dois eventos de grande magnitude no país do Oriente Médio (veja abaixo ou clique aqui). No dia 29 de novembro, seis cinturões serão colocados em jogos em uma noite que também premiará cada campeão com a bolada de 1 milhão de dólares (R$ 5,6 milhões).

"Estamos incrivelmente orgulhosos de anunciar que teremos megaeventos consecutivos aqui no reino. No próximo dia 29 de novembro, o campeonato mundial da PFL 2024 retornará exatamente para cá, em Riad. Teremos seis lutas pelo título, seis cinturões e seis milhões de dólares em jogo. Uma das noites mais ricas da história do MMA. Então teremos megaeventos consecutivos transmitidos mundo afora diretamente daqui do reino", destacou Murray, CEO da PFL.