Matheus Nicolau reconhece momento delicado, mas frisa: "Performo melhor sob pressão"

Lutador profissional de MMA desde 2010, Matheus Nicolau nunca antes havia sido derrotado em dois combates consecutivos. E até por isso, os mais recentes tropeços ligam um alerta para a carreira do brasileiro. Ciente do momento delicado, o peso-mosca (57 kg) se apega no trabalho duro para se blindar mentalmente e retomar o caminho das vitórias dentro do Ultimate. Na 'corda bamba', como o próprio descreveu, e em busca de redenção no octógono mais famoso do mundo, Matheus encara Asu Almabaev no UFC Vegas 99 deste sábado (19).

Atleta da Nova União, no Rio de Janeiro, Nicolau decidiu mudar de ares durante esse camp de treinamento e realizou sua preparação na Califórnia (EUA), na 'Team Oyama'. Com uma nova filosofia e parceiros de treino, Matheus quer, além de defender sua posição no ranking, voltar a olhar para os tops da categoria. Atualmente, o brasileiro é o sétimo colocado entre os pesos-moscas, enquanto seu rival, Almabaev, desponta na 14ª posição.

"A melhor coisa para se blindar em qualquer situação é o trabalho duro. A partir do momento que fiz tudo que tinha que ser feito no treino, isso me dá uma tranquilidade de que não importa o cenário que estou, fiz o que tinha que ser feito. Vou em paz para a guerra. Obviamente, sou um cara muito realista comigo mesmo. Sei o cenário que estou vivendo, sei que estou 'na corda bamba', vindo de duas derrotas, por mais que esteja bem ranqueado. Mas no MMA tudo muda muito rápido. É uma vitória que te coloca de volta (lá em cima). Uma boa vitória me coloca de volta ali entre os tops. Mas estou focado em performar, dar meu melhor, aproveitar a luta e, consequentemente, conquistar a vitória", destacou o atleta de Belo Horizonte (MG).