Francis Ngannou afirma ser o melhor peso-pesado do MMA mundial

Neste sábado (19), na Arábia Saudita, Francis Ngannou fará sua tão aguardada estreia na PFL. Após se aventurar no boxe, o camaronês, que não luta MMA desde 2022, enfrentará Renan Ferreira em seu retorno ao esporte e, apesar do longo período afastado da modalidade, não perde a confiança em seu nível de habilidade. Tanto que 'The Predator' fez uma afirmação ousada.

Ngannou se classificou como o melhor peso-pesado do MMA. Vale pontuar que pelo fato do UFC ser a maior organização do esporte, parte dos fãs e profissionais defende a ideia de que os melhores lutadores de cada divisão se encontram em tal liga.

Contudo, como o camaronês foi campeão linear da categoria em sua passagem pela companhia, frisou que, de 2022 até o presente momento, nunca saiu do topo, ignorando assim nomes como Jon Jones e Tom Aspinall, donos do cinturão linear e interino, respectivamente. Inclusive, Ngannou deixou o topo do peso-pesado do UFC não por ser derrotado no octógono e sim porque não renovou o contrato com a empresa.