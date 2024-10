Ex-UFC e estrela do boxe sem luvas, Mike Perry é preso nos EUA acusado de dirigir alcoolizado

Maior representante em atividade do boxe sem luvas e ex-lutador do UFC, Mike Perry foi preso na Flórida (EUA), no último sábado (12), acusado de dirigir alcoolizado. Os registros online do Gabinete do Xerife do Condado de Lake confirmam que o atleta americano foi preso pelo Departamento de Polícia de Clermont por volta de 1h da manhã, horário local, pela acusação de dirigir sob influência de álcool, juntamente com um crime de recusa em assinar uma citação exigindo comparecimento ao tribunal - ambos considerados delitos de segundo grau.

Após ser abordado na rua, Perry foi encaminhado até uma prisão e encarcerado às 4h da manhã. Cinco horas depois, já às 9h, o astro do 'BKFC', liga de boxe sem luvas, foi solto mediante ao pagamento de uma fiança estabelecida em 1.500 dólares - cerca de R$ 8,5 mil. Ainda segundo os registros, foi a primeira vez em que 'Platinum', como é conhecido, comete um delito desta natureza: dirigir alcoolizado.

De acordo com um relatório policial obtido pelo site 'MMA Fighting' através do Departamento de Polícia de Clermont, Perry teria sido parado após dirigir mais de 30 km/h acima do limite estabelecido para a via, segundo o velocímetro do agente da lei. O relator notou um cheiro de álcool vindo do veículo, mas Perry negou ter feito uso de bebidas alcoólicas. Em seguida, Mike teria se recusado a fazer um teste de sobriedade.