Donald Cerrone anuncia fim da aposentadoria e pede para voltar ao UFC

Ao que parece, a carreira de um dos mais icônicos lutadores de MMA das últimas décadas não chegou ao fim, de fato. Aposentado desde julho de 2022, Donald 'Cowboy' Cerrone utilizou suas redes sociais na terça-feira (15) para anunciar que pretende calçar novamente as luvas de quatro onças e voltar a competir no octógono do UFC (veja abaixo ou clique aqui).

Aos 41 anos de idade, Cerrone conta atualmente com 55 lutas profissionais de MMA no currículo - sendo 48 delas disputadas sob contrato com a 'Zuffa', entre o período em que competiu no WEC e no UFC, ambos eventos controlados pela companhia. Este inclusive parece ser um dos motivos pelo qual o veterano está disposto a abandonar a aposentadoria: alcançar o 50º combate dentro da empresa que elevou o Ultimate ao patamar de maior organização de MMA do mundo.

"Eu quero voltar e fazer mais duas lutas. Quando eu me aposentei, eu disse a vocês que ia fazer meu cabelo e tomar esteroides. A nº 50 (na Zuffa) está na minha cabeça há algum tempo. Eu tenho trabalhado com a Transcend nos últimos dois anos, tomando TRT (terapia de reposição de testosterona) e um monte de peptídeos. Agora nós temos um protocolo para vocês que falam: 'Ah, e se você entrar nisso e nunca conseguir sair?'. Bem, eu agora tenho que sair e mijar limpo, lutar em alguns meses. Então, veja isso", anunciou Cerrone.