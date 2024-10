Werdum revela lesão inoperável no cérebro em meio a ação contra o UFC; entenda

E é exatamente este desfecho que atletas como Werdum, Lyoto Machida e outros querem evitar. Afinal de contas, o encerramento do caso na Justiça ainda pode levar vários anos e, mesmo após o julgamento, possíveis apelações podem atrasar ainda mais o processo. Além disso, o julgamento não necessariamente concederia um valor maior do que o oferecido no acordo proposto pelo UFC ou, até mesmo, daria ganho de causa aos autores da ação.

"Enquanto lutava pelo UFC, sofri muitas concussões. Temo que durante a minha carreira tenha sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE) e esteja notando sintomas comuns com TCE e CTE (encefalopatia traumática crônica), incluindo irritabilidade, raiva, ansiedade, insônia e perda de memória. Tenho muitas lesões e cicatrizes no cérebro e tenho um cisto localizado centralmente no cérebro, tornando a cirurgia até agora impossível. Monitoro esse cisto com exames semestrais para determinar se ele está crescendo. Até o momento, nenhum tratamento para CTE foi encontrado. Isso (acordo) seria realmente um dinheiro que mudaria a minha vida e a de outros membros da classe. Esses fundos também permitiriam que eu e minha família concluíssemos a construção da nossa casa no Brasil", revelou Werdum, em parte de seu depoimento.

Wanderlei Silva em situação similar

O relato da presença de um cisto no centro do cérebro de Werdum assustou boa parte dos fãs dos esportes de combate. Mas sequelas na região são frequentes em atletas que dedicaram a vida às artes marciais mistas. Apesar de não ter esse quadro específico, Wanderlei Silva também abriu o jogo e revelou que sofre as consequências de concussões e lesões cerebrais adquiridas ao longo de sua vitoriosa carreira. O "Cachorro Louco" também encaminhou, assim como Fabrício, uma carta aprovando o atual acordo sugerido pelo UFC no processo antitruste.

Entenda a motivação do processo

O Ultimate está sendo alvo judicial por demandantes do "processo antitruste", que alegam que a empresa faz uso de práticas ilegais a fim de diminuir a margem de crescimento de seus concorrentes e, assim, estabelecer seu monopólio de mercado. Os processos se baseiam em supostas violações da "Lei Sherman", que prescreve a regra da livre concorrência entre os envolvidos no comércio, assim como a regulação da competição entre as empresas de um mesmo ramo.