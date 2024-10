Ex-namorado de Demi Lovato, lutador brasileiro é encontrado morto nos EUA

O lutador brasileiro Guilherme Vasconcelos, popularmente conhecido pelo apelido de 'Bomba', foi encontrado morto em Los Angeles (EUA) nesta terça-feira (15). A causa do óbito do atleta de apenas 38 anos, que teve passagens por grandes ligas como UFC e Bellator, ainda não foi revelada. A informação da morte foi confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight através de contato com fontes próximas à situação, após a divulgação inicial do site 'Combate'.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), amigos e companheiros de treinos de Guilherme prestaram suas homenagens e se despediram do brasileiro. Radicado nos Estados Unidos, o lutador mineiro deixa uma filha de apenas um ano de idade, fruto de uma relação com a modelo Kayla Lauren.

Breve namoro com Demi Lovato

Para além da carreira no mundo das lutas, Guilherme também chegou a estampar o noticiário das celebridades. Afinal de contas, o atleta brasileiro viveu um breve namoro com a cantora do mundo pop, Demi Lovato, entre 2016 e 2017. Além de Demi, outra famosa com quem o lutador se relacionou no passado foi a atriz Fernanda Paes Leme.