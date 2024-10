Yamaguchi Falcão desafia Vitor Belfort para luta de boxe no Fight Music Show

Ao que parece, Yamaguchi Falcão ficou empolgado com a vitória de Esquiva Falcão, seu irmão, no Fight Music Show 5, evento realizado no último sábado (12), em São Paulo. Tanto que o boxeador, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Londres (ING), em 2012, aproveitou a importância da atração para desafiar Vitor Belfort para uma luta no ringue.

Em entrevista à ESPN Brasil, Yamaguchi, ao ver o sucesso do irmão novamente no FMS, se colocou à disposição da companhia para competir em shows futuros e elegeu o ex-campeão do UFC como adversário ideal. Inclusive, o boxeador deixa claro não ser fã de Belfort ao subir o tom do seu desafio.

Vale pontuar que o atleta não foi o primeiro pugilista a mostrar interesse em um duelo contra 'The Phenom' no ringue. Antes de Yamaguchi, Popó Freitas e o próprio Esquiva desafiaram e provocaram o veterano, mas não tiveram sucesso em tornar o combate em realidade.