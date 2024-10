Julia Polastri admite surpresa com vitória por decisão dividida no UFC Vegas: "Dominei a luta"

No último sábado (12), Julia Polastri entrou em ação no card preliminar do UFC Vegas 98 e, com um desempenho sólido, conquistou sua primeira vitória na principal liga de MMA do mundo. O triunfo diante de Cory McKenna, porém, veio de forma apertada, na decisão dividida dos juízes. Atenta aos detalhes do confronto, a peso-palha (52 kg) brasileira admitiu, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que ficou surpresa no momento do anúncio pois, em seu entendimento, fez o suficiente para convencer os três jurados de seu domínio contra a rival do País de Gales.

Julia chegou com uma certa pressão para o evento já que, em sua estreia na empresa, em junho deste ano, acabou derrotada por Josefine Lindgren. Mas o tropeço não afetou a performance da jovem carioca de 26 anos, que teve bons momentos no combate, tanto na trocação, quanto na luta agarrada - sobretudo no clinch. Desta forma, um novo revés sequer passou pela cabeça de Polastri ao fim do terceiro assalto contra McKenna. O resultado positivo 'no limite' faz 'Psycho', como é conhecida, ressaltar a importância de, sempre que possível, encerrar as lutas pela via rápida - via nocaute ou finalização.

"Com certeza (tirei um peso das costas). Primeira (vitória) de muitas. Não foi do jeito que a gente queria, mas veio. Isso que importa. Eu tinha certeza da vitória pela questão de jogo. Senti que dominei mais a luta. Os melhores golpes eu senti também que foram os meus. Dei um bom cruzado nela e ela deu uma cambaleada ali. Então a certeza da vitória eu tinha. Fiquei um pouco surpresa com a decisão dividida, mas faz parte. Deixou para a mão do juiz, não pode reclamar. Por isso que na próxima (luta) vou vir melhor para acabar e ninguém ficar com dúvida. A 'Psycho' queria ter fechado com uma via rápida, mas ela está feliz que conseguiu mostrar agressividade, mostrou que aguenta porrada, seja em cima ou embaixo, aqui é tempo ruim o tempo todo", destacou Julia.